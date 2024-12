Herosi Marvela życzą Wesołych Świąt! Bożonarodzeniowi i zimowi superbohaterowie według AI

Henry Goldstein/Midjourney

Reklama

Święta to czas magii, ciepła i... sztucznej inteligencji? Choć dla wielu z nas AI to wciąż kontrowersyjny temat, nie można zaprzeczyć, że ma jeden niezaprzeczalny talent: tworzenie rzeczy, na które sami nigdy byśmy nie wpadli. Dlatego z lekkim przymrużeniem oka (i może lekkim zaciśnięciem zębów, jeśli nie przepadacie za "galeriami od AI") przedstawiamy, jak wyglądałby świat Marvela w wersji bożonarodzeniowej.

Iron Man przystrojony w bombki, Thor w mikołajowym kożuszku, a może Groot jako drzewko choinkowe? Przygotujcie się na niecodzienną dawkę świątecznego absurdu, w którym superbohaterowie przejmują klimat Wigilii, choinek i zapachu cynamonu. Poza tym, przyznacie sam: poniższe galerie, mimo pewnej dozy osobliwości, zrobione są w dobrym guście. W tym przypadku obyło się bez świątecznego kiczu.

Zajrzyjcie do naszej galerii – kto wie, może to właśnie AI sprawi, że poczujecie świąteczną moc. A jeśli nie... cóż, przynajmniej będzie na co ponarzekać w komentarzach!

Świąteczni i zimowi superbohaterowie według AI