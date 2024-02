Bill Skarsgård aresztowany i skazany w Szwecji. Chodzi o posiadanie narkotyków

fot. materiały prasowe

W październiku 2023 roku Bill Skarsgård został zatrzymany na lotnisku w Sztokholmie za posiadanie narkotyków. Według portalu TMZ, aktor posiadał przy sobie 2,43 grama marihuany. Skarsgård przyznał się do zarzutów i złożył dokumenty do lokalnego sądu, w którym był sądzony. Został skazany w środę, 14 lutego. W rezultacie aktorowi nie grozi kara więzienia, wyrok w zawieszeniu czy zwolnienie warunkowe, lecz nakazano mu zapłacić grzywnę w wysokości 40 tysięcy koron szwedzkich, czyli ok. 15 430 złotych. Skarsgård nie skomentował tej sprawy publicznie.

Bill Skarsgård - filmografia

Skarsgård jest najbardziej znany ze swojej roli klauna Pennywise'a w adaptacji filmowej książki Stephena Kinga, To. Zagrał także w produkcjach Marvela, występując jako Zeitgeist w Deadpool 2 oraz Kro w filmie Eternals. Jednym z najnowszych projektów Skarsgårda jest John Wick 4, w którym odegrał rolę głównego antagonisty Marquisa Vincenta de Gramonta.

Jeszcze w 2024 roku będziemy mogli zobaczyć aktora w mrocznym filmie Nosferatu, wyreżyserowanym przez Roberta Eggersa. Według reżysera, Bill przeszedł "gruntowną przemianę" dla tej roli. Skarsgård jako krwiożerczy hrabia ma być nie do poznania.