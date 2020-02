Bill & Ted Face the Music - teaser kontynuacji kultowej serii z Keanu Reevesem

Bill & Ted Face the Music to trzecia część losów kultowego już, komediowego duetu, Billa i Teda. Fani w końcu się doczekali - światło dzienne ujrzał pierwszy teaser. Skromny, ale zawsze. O samej fabule nie wiemy zbyt wiele, a ta zapowiedź raczej tego nie zmienia. Oficjalny opis zdradza jedynie, że stawka jest wyższa niż kiedykolwiek (jasna sprawa). Aby spełnić swoje rock and rollowe przeznaczenie, najlepsi przyjaciele, Bill i Ted, faceci w średnim wieku, wyruszają w nową przygodę, kiedy gość z przyszłości ostrzega ich, że tylko ich piosenka może uratować świat i przynieść harmonię wszechświatowi. Po drodze mają im pomagać córki, starzy przyjaciele i kilka legend muzyki.

W obsadzie filmu znajdują się Keanu Reeves, Alex Winter, William Sadler, Samara Weaving, Brigette Lundy-Paine, Scott Mescudi (a.k.a. Kid Cudi), Anthony Carrigan, Amy Stoch, Hal Landon Jr., Erinn Hayes, Beck Bennett i Jayma Mays. Reżyseruje Dean Parisot.

A poniżej wspomniany teaser:



Bill & Ted Face the Music - premiera produkcji w USA 21 sierpnia 2020 roku.