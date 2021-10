Billions - serialowy Bobby opuszcza serial. 6. sezon na ekranach już w styczniu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Twórcy serialu Billions potwierdzili, że Damian Lewis i jego postać, charyzmatyczny i pozbawiony skrupułów menedżer funduszu hedgingowego Bobby "Axe" Axelrod, nie powróci do serialu w szóstym sezonie. Finał piątego sezonu zakończył się ucieczką Axe'a do Szwajcarii, po tym jak ledwo udało mu się wydostać z prawnego bagna. Pozycja Lewisa w serialu zostanie przejęta przez Coreya Stolla, który dołączył do obsady na początku piątego sezonu jako Mike Prince - miliarder, który twierdzi, że ma bardziej filantropijne i etyczne podejście do inwestycji.

Damian Lewis, jedna z czołowych gwiazd Billions odchodzi z serialu. Powodem rezygnacji jest sytuacja osobista, związana ze śmiercią jego żony, Helen McCrory. Aktorka Peaky Blinders odeszła po walce z rakiem, w wieku 52 lat w kwietniu 2021 roku. Aktor w poruszającym hołdzie podzielił się z nami kilkoma słowami na temat swojej ukochanej.



Nigdy nie znałem nikogo, kto potrafiłby tak bardzo cieszyć się życiem. Jej zdolność cieszenia się chwilą była inspirująca. Nie była zapatrzona w siebie. Nie miała żadnego interesu w autorefleksji... Patrzyła prosto przed siebie. Dlatego właśnie potrafiła tak jasno kierować swoje światło na innych.

Historia Axe'a została dokończona w finałowym odcinku piątego sezonu. Tak z aktorem pożegnał się sam twórca Billions, Brian Koppelman.

Po opóźnionej produkcji związanej z pandemią, seria wraca na ekrany i nadal będzie kontynuowana. Poniżej przedstawiamy oficjalny zwiastun 6. sezonu Billions, który trafi na ekrany 23 stycznia 2022 roku w USA. Data premiery w Polsce nie jest jeszcze znana.