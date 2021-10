Zakonnica w przebraniu 3 - śpiewający powrót Whoopi Goldberg. Reżyser na pokładzie

fot. collider.com

Kontynuacja serii Zakonnica w przebraniu nabiera rozpędu w wytwórni Disneya. Tim Federle został zatrudniony do reżyserii, a Madhuri Shekar napisze scenariusz do sequela z Whoopi Goldberg w roli głównej. Produkcją zajmie się również Tom Leonardis. W związku z tym, że Disney kontynuuje próby budowania swojej zawartości na Disney+, studio przygląda się starszym treściom, które dają więcej możliwości i są wystarczająco dobre do rebootu. Po tym, jak Goldberg wykazała zainteresowanie ponownym wcieleniem się w rolę, sequel zaczął nabierać kształtu.

Oryginalny film przedstawia losy Deloris (Whoopi Goldberg), piosenkarki z nocnego klubu, która zostaje zmuszona ukrywać się jako zakonnica w klasztorze. Bohaterka "nieumyślnie" przekształca chór klasztorny w uduchowiony chór z repertuarem Motown, dopóki nagła popularność nie zagrozi jej tożsamości.

fot. collider.com

Szczegóły dotyczące tej odsłony nie są na razie znane. Federle już udowodnił Disneyowi, że jest w stanie z powodzeniem wznowić absolutny klasyk ekranów, robiąc to tak, jak z kultową serią młodzieżową - High School Musical: The Musical: The Series. Kolejnym czynnikiem, który zadecydował o tym, że został wybrany do reżyserii Zakonnica w przebraniu 3 była silna reakcja ludzi z branży na jego reżyserską wersję nadchodzącego filmu Disney+, Better Nate Than Ever, z Lisą Kudrow w roli głównej. Disney uznał, że jest on odpowiednią osobą do realizacji tego radosnego, muzycznego i nostalgicznego projektu. Reżyser kładzie nacisk na zupełnie nowe spojrzenie w poszczególnych kwestiach.

Madhuri Shekar jest autorką scenariusza do horroru Evil Eye Amazona/Blumhouse'a, a także do nadchodzącej adaptacji serialu The Three Body Problem dla Netflixa. Jej dzieło, A Nice Indian Boy, jest również w trakcie adaptacji filmowej.