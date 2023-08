Zwolnienia w BioWare. Twórcy Dragon Age i Mass Effect stracą około 50 pracowników

fot. EA/BioWare

Studio BioWare zapowiedziało restrukturyzację, której częścią będą zwolnienia. W ich wyniku z pracą pożegna się około 20 procent całej załogi, czyli około 50 osób. W ramach tych cięć zwolniono między innymi doświadczonych twórców, którzy pracowali tam wiele lat i mieli istotny wpływ na znane i lubiane serie.

Z pracą w studio pożegnali się między innymi scenarzyści Lukas Kristjansson oraz Mara Kirby. Kristjansson w studio pracował przez ponad 20 lat. To on stoi za scenariuszami do gier Wrota Baldura i sequela. Kristjansson uważany jest również twórcą najbardziej ikonicznych postaci w Mass Effect, w tym Jokera. Z kolei Mara Kirby pracowała w studio między innymi przy Dragon Age. Pisała scenariusz do trzech pierwszych odsłon cyklu. To jej przypisuje się ożywienie ukochanego przez graczy Varrica. Kirby z kanadyjskim studiem związana była od 2006 roku.

Zwolnienie istotnych osób wywołało fale spekulacji, że studio skierowało się ku obniżeniu lotów i skupianiu się na tytułach ze średniej półki. Samo studio nie zabrało głosu w sprawie klucza zwolnień pracowników, ale dyrektor generalny BioWare, Gary McKay zapewnia jednak, że to nie wpłynie na jakość gier oferowanych przez producenta.

Znaleźliśmy się w sytuacji, w której zmiany są nie tylko konieczne, ale i nieuniknione. Choć trudno mi to przyznać, zmiana naszego podejścia do rozwoju nieuchronnie oznacza reorganizację naszego zespołu, aby dopasować go do zmieniających się potrzeb studia - zaznacza.

Aktualnie jednym z dwóch ujawnionych projektów studia, jest kolejna odsłona cyklu Dragon Age: Straszliwy Wilk, którą ogłoszono podczas Game Awards w 2020 roku. Od tamtego czasu, a minęły już trzy lata, nie zaprezentowano żadnego nowego materiału, a data premiery gry ma być stale przesuwana.