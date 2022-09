Black Adam - Dwayne Johnson zapowiada nowy zwiastun. Aktor zaskoczył widzów w kinie

Warner Bros.

Black Adam to nowa komiksowa superprodukcja, która wejdzie do kin w październiku tego roku. W filmie tytułowy antybohater zostaje uwolniony ze swojego magicznego więzienia, w którym spędził tysiące lat. Musi przystosować się do nowego środowiska, w którym przyszło mu żyć. Członkowie superbohaterskiej drużyny Justice Society of America chcą, aby do nich dołączył, jednak Black Adam ma zupełnie inne spojrzenie na pojęcie sprawiedliwości.

W tytułowej roli wystąpi Dwayne Johnson, który od dłuższego czasu intensywnie promuje film DC. Tym razem odwiedził fanów w kinie, co możemy zobaczyć na opublikowanym przez niego materiale wideo. Aktor zapowiedział przy okazji, że pod koniec tego tygodnia otrzymamy drugi zwiastun widowiska. Zobaczcie:

W obsadzie oprócz wyżej wymienionych aktorów znajdują się: Aldis Hodge jako Hawkman, Sarah Shahi jako Isis, Marwan Kenzari w nieujawnionej roli złoczyńcy, James Cusati-Moyer, Bodhi Sabongui, Mohammed Amer i Uli Latukefu. Jaume Collet-Serra reżyseruje na podstawie scenariusza Rory Haines i Sohrab Noshirvani.

Black Adam - premiera filmu w kinach w USA 21 października 2022 roku.