Black Adam - komiksowy prequel potwierdza teorię o Hawkmanie i Justice Society. Nowe postacie w filmie?

DC oficjalnie ogłosiło, że film Black Adam doczeka się komiksowego prequela o tytule Black Adam - The Justice Society Files. Wiemy już, że opowieść ta będzie serią one-shotów skupionych na konkretnych postaciach; i tak premierowa odsłona zostanie poświęcona Hawkmanowi (scenarzysta Cavan Scott i rysownicy Scot Eaton i Norm Rapmund) oraz Adriannie Tomaz aka Isis (scenarzysta Bryan Q. Miller i rysownik Marco Santucci), komiksowej żonie Czarnego Adama.

Opis fabuły pierwszego zeszytu prezentuje się doprawdy intrygująco; zdaje się on bowiem potwierdzać fanowską teorię, według której w obrębie DCEU, w którym ma rozgrywać się akcja nadchodzących komiksów, istniała wcześniej inna wersja Justice Society - w skład tej filmowej wejdą Hawkman, Doktor Fate, Atom Smasher i Cyclone:

Dawno temu Hawkman był liderem Justice Society, lecz czym bądź kim jest on obecnie? Nadal bohaterem czy może już kolejnym muzealnym reliktem? Wszystko zmieni się, gdy zacznie go prześladować nie tylko przeszłość, ale i mściwy duch nieobliczalnego złodzieja. Czy Gentleman Ghost przyniesie Hawkmanowi śmierć, czy raczej przychodzące zza grobu ostrzeżenie? Droga do filmu Black Adam zaczyna się tutaj.

Zastosowanie w opisie czasu przeszłego wyraźnie sugeruje więc, że Hawkman w odległej przeszłości także był przywódcą Justice Society. Nie jest więc wykluczone, że na ekranie zobaczymy pierwszą wersję komiksowej grupy, w skład której poza Hawkmanem wchodzili Atom, Black Canary, Doktor Mid-Nite, Starman, Hourman i Wonder Woman.

Powyższy opis potwierdza także, że w ramach DCEU funkcjonuje Gentleman Ghost, postać wprowadzona do komiksów DC w 1947 roku. Był on złodziejem, który z czasem zaczął prześladować niektórych herosów i złoczyńców jako duch - to właśnie ten fakt zwrócił uwagę Hawkmana i Hawkgirl.

Tak z kolei prezentuje się opis fabuły historii poświęconej Isis:

W życiu Teth-Adama i jego syna Huruta w starożytnym Kahndaqu rozpoczyna się kluczowy etap, natomiast współcześni mieszkańcy Kahdaqu poznają nową bohaterkę - za dnia profesor zajmującą się starożytnością, w nocy "specjalistkę odnowy kulturalnej", Adriannę Tomaz. Na nieszczęście dla niej jest ona o krok od "wyzwolenia" świętego totemu z rąk wrogo nastawionego Intergangu.

W komiksach Intergang był drużyną złoczyńców, której członkowie korzystali z technologii Nowych Bogów. Wiemy już, że grupa ta pojawi się w filmie.

Tak prezentuje się okładka The Justice Society Files #1 (w galerii znajdziecie też komiksowe wizerunki Gentleman Ghosta):

Black Adam: The Justice Society Files #1 - okładka

Black Adam zadebiutuje w polskich kinach 21 października.