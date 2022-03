Black Adam - reżyser Moon Knight krytykuje film za brak Egipcjan

fot. materiały prasowe

Moon Knight to nowy serial Marvel Studios i platformy Disney+, który wprowadzi do MCU bohatera mocno związanego z egipską kulturą. W 2022 roku do kin wejdzie również Black Adam, widowisko o antybohaterze, który podobnie jest powiązany z Egiptem. Reżyser Moon Knight, Mohammed Diab, skrytykował film Warner Bros za reprezentację Egiptu w produkcji, a raczej jej brak. Stwierdził, że był naprawdę zirytowany faktem, że dla filmu wymyślono fikcyjny kraj na Bliskim Wschodzie, aby nie obsadzić w nim Egipcjan. Stwierdził, że nie należy marnować reprezentacji kultury, gdy mamy ku temu możliwości.

Zaznaczył, że przy Moon Knight bardzo starał się, aby wnieść własne tło kulturowe i wprowadzić reprezentantów egipskiego środowiska.

Moon Knight - Pan Knight

Moon Knight i Black Adam - o czym produkcje?

Bohaterem Moon Knight jest Marc Spector, były żołnierz, a obecnie najemnik, który w trakcie jednej z misji odnajduje starożytny artefakt, dzięki któremu staje się awatarem egipskiego boga Księżyca, Khonshu. To daje mu moce potrzebne do walki z przestępcami. Warto zaznaczyć, że bohater cierpi na dysocjacyjne zaburzenie tożsamości, co będzie bardzo ważnym punktem fabuły serialu.

Black Adam to opowieść o tytułowym antagoniście znanym z komiksów DC. Po latach uwięzienia potężny złoczyńca wydostaje się na wolność. W produkcji spotka on członków drużyny superbohaterów, Justice Society of America.

Moon Knight - premiera serialu na Disney+ 30 marca.

Black Adam - premiera w USA 21 października 2022 roku.

