Black Adam - antybohater i członkowie JSA na nowym plakacie promującym film

fot. materiały prasowe

W październiku do kin wejdzie komiksowe widowisko Black Adam. Kampania marketingowa filmu rozkręca się. Do sieci trafił nowy plakat promujący produkcję. Możecie sprawdzić go poniżej.

W filmie tytułowy antybohater zostaje uwolniony ze swojego magicznego więzienia, w którym spędził tysiące lat. Musi przystosować się do nowego środowiska, w którym przyszło mu żyć. Członkowie superbohaterskiej drużyny Justice Society of America chcą go w swoich szeregach, jednak Black Adam ma zupełnie inne spojrzenie na pojęcie sprawiedliwości.

Black Adam - nowy plakat

Black Adam

Główną rolę w produkcji gra Dwayne The Rock Johnson. Ponadto w obsadzie znajdują się Noah Centineo jako Atom Smasher, Aldis Hodge jako Hawkman, Quintessa Swindell jako Cyclone, Sarah Shahi jako Isis, Marwan Kenzari w nieujawnionej roli złoczyńcy, James Cusati-Moyer, Bodhi Sabongui, Mohammed Amer, Uli Latukefu oraz Pierce Brosnan jako Doctor Fate. Jaume Collet-Serra reżyseruje na podstawie scenariusza Rory Haines i Sohrab Noshirvani.

Black Adam - premiera filmu w kinach w USA 21 października 2022 roku.