Black Adam nad wyraz brutalny. Twórcy musieli ograniczyć przemoc

fot. materiały prasowe

Black Adam to nowy projekt na podstawie serii komiksów wydawnictwa DC Comics. Produkcja opowiadać będzie o losach tytułowej postaci, a w roli głównej ujrzymy debiutującego Dwayne'a Johnsona. Jak się okazuje film został początkowo oceniony przez przedsiębiorstwo MPAA jako twór ociekający przemocą do tego stopnia, że osoby poniżej 17. roku życia mogłyby oglądać produkcję jedynie z rodzicem lub pełnoletnim opiekunem. Producenci Beau Flynn i Hiram Garcia wyznali, co musieli zrobić, aby Black Adam otrzymał rangę PG-13, która oznacza, że pewne treści mogą być nieodpowiednie dla dzieci poniżej 13. roku życia.

Black Adam - edycja filmu

Twórcy Black Adama przedstawili powód wszechobecnej przemocy w filmie:

Naprawdę chcieliśmy się upewnić, że uhonorowaliśmy postać Black Adama. Jedną z rzeczy, z których jest znany jest jego agresja i przemoc, a zrobienie filmu o Black Adamie bez tego nie byłoby autentyczne. Wiedzieliśmy, że będzie to proces współpracy z MPAA, aby w końcu doprowadzić go do miejsca, w którym byliśmy w stanie uzyskać tę ocenę.

Producenci zdradzili również proces edycji. Choć musieli oni pójść na kompromis z MPAA, zarzekają się iż film nie straci swojego wydźwięku.

Rzeczywiście musieliśmy dokonać wielu edycji. Są pewne osobiste momenty, które naprawdę kochamy, ale musieliśmy je opuścić. Natomiast nigdy nie musieliśmy wycinać żadnej sceny. Mieliśmy kilka naprawdę fajnych ujęć. Są świetne chwile, kiedy Black Adam jest w sekwencji pościgu na motorze i upuszcza jednego z żołnierzy. Potem jest ten moment, w którym ciężarówka odbija się nad ciałem. Ale to są ujęcia, których potrzebujesz i pamiętasz w tego typu filmach. Nie można grać bezpiecznie, trzeba iść na całość. I myślę, że mamy cztery lub pięć takich kadrów. W pewnym momencie mieliśmy ich około dziesięciu i udało nam się znaleźć jakiś kompromis z MPAA w tej sprawie.

Black Adam - nowy spot

Spot z nowymi scenami już dostępny. Zobaczcie sami, jakie widowisko przyszykowali twórcy.

https://twitter.com/blackadamnews/status/1582236437310644225

Black Adam ma trafić do kin 21 października.