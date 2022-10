Black Adam vs superbohaterowie. Tak piorą się na ekranie

fot. materiały prasowe

Black Adam to nadchodzący amerykański projekt na podstawie serii komiksów wydawnictwa DC Comics. Jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji ostatnich miesięcy. Ciekawość wzbudza nie tylko sposób przedstawienia postaci, ale także odtwórca głównej roli - Dwayne Johnson. Jak wynika z krótkiego materiału udostępnionego przez Cartoon Network na Twitterze, The Rock znakomicie odnajduje się w ciele antybohatera. Black Adam w filmiku ukazany jest jako potężny wojownik, który staje do walki z kilkoma przeciwnikami. Wśród nich możemy ujrzeć między innymi skrzydlatą postać - Hawkmana z Justice Society of America.

Black Adam - klip

W minutowym nagraniu możemy rozkoszować się aurą solidnej jatki między tytułową postacią a superbohaterami. Black Adam zdaje się być wręcz niezwyciężony, co zwiastuje świetne widowisko w kinach. Zobaczcie sami, jak prezentuje się w tytułowej roli Dwayne Johnson i z kim przyjdzie mu stanąć oko w oko do walki.

https://twitter.com/cartoonnetwork/status/1581646415503458304

Black Adam ma premierę w kinach 21 października.