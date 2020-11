Black Lightning - spin-off w planach. Kto będzie bohaterem?

fot. The CW

Jak donosi Deadline, w najnowszym sezonie Black Lightning jeden z odcinków będzie pilotem spin-offu serialu. Jego bohaterem będzie Painkiller, w którego wciela się Jordan Calloway od początku emisji serialu.

Ogłoszono, że będzie to 7. odcinek 4. sezonu, który trafi na ekrany w lutym 2021 roku. Za sterami potencjalnego pilota także stanie Salim Akil, który napisze scenariusz i wyreżyseruje. Akil jest oczywiście showrunnerem i twórcą Black Lightning. Decyzja o ewentualnym zamówieniu nowego serialu zapadnie po emisji i analizie odbioru odcinka.

Przypomnijmy, że Khalil Payne przez trzy sezony Black Lightning zmienił się w maszynę do zabijania zwaną Painkiller. W pilocie dowiemy się, że bohater zdystansował się od wszystkich, których kochał i przeniósł się do nowego miasta, Akashic Valley. Nieoczekiwanie brutalna przeszłość go dogoniła i zniszczyła jego nowe, idealne życie. Painkiller ma nową misję, ukarać tych, dla których wcześniej pracował. Aby to osiągnąć, musi okiełznać swoją mroczną naturę.

Painkiller jest oczywiście postacią z komiksów. Zadebiutował w nich w 1995 roku.