Black Rabbit - Jude Law i Jason Bateman robią serial. Co szykuje aktor z Ozark?

Netflix wyprodukuje nowy serial limitowany Black Rabbit, a funkcje producentów zostawia w rękach Jude’a Lawa i Jasona Batemana. Oboje mają także zagrać w produkcji, a drugi z pary ma zająć się również jej reżyserią. Taką samą funkcję sprawował także przy Ozark. Znamy także inne nazwiska zaangażowane w jej kreowanie.

Do napisania scenariusza zatrudniono Zacha Baylina, niedawno nominowanego do Oscara za film King Richard: Zwycięska rodzina i Kate Susman. Aggregate Films, ściśle współpracujące z Netflixem, Riff Raff Entertainment, współtworzone przez Jude’a Law i Bena Jacksona, Youngblood Pictures, należące do scenarzystów serii i Automatik Entertainment, który ostatnio stworzył film Król Internetu – wszyscy będą mieć swój udział. Fabuła jest oczywiście tajemnicą, wiemy tylko, że scenariusz do jednogodzinnej serii ma bazować na oryginalnym pomyśle.

Bateman powróci do Netflixa po krótkiej przerwie, po zakończeniu 4 sezonu Ozark w kwietniu tego roku. Poza współtworzeniem Black Rabbit, pracuje on aktualnie jako producent przy filmie Florida Man dla Netflixa i serialu Based on a True Story dla Peacock. Za to Jude Law poza ostatnim występem w filmie Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a, zaangażował się w rolę Kapitana Haka w zapowiedzianej produkcji Disney+ Peter Pan & Wendy.