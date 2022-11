Black Week w Playerze - promocja, obok której nie przejdziecie obojętnie

fot. materiały prasowe

Black Week w Playerze to coś, czym warto się zainteresować. Jeśli wykupicie dostęp do wybranego pakietu, otrzymacie dodatkowy miesiąc za darmo. W tej chwili mamy do wyboru pakiet z reklamami w cenie 10 złotych za 60 dni oraz pakiet bez reklam w cenie 20 złotych za 60 dni.

Player – bogata oferta

Player oferuje nie tylko atrakcyjne ceny, ale też ciekawe nowości i premiery. To właśnie tutaj dostępne są wielkie hity platformy. W obu pakietach mamy dostęp do tych samych tytułów. Można tu wymienić takie seriale jak Herkules, Szadź, Papiery na szczęście oraz drugi sezon Skazanej, czyli kultowego kryminału Playera, który doskonale trzyma w napięciu.

Trzeba wspomnieć, że niektóre z programów rozrywkowych mają w Playerze tak zwane odcinki "extra", które są dostępne tylko w tym serwisie. To tutaj można zobaczyć dodatki, których nie wyemitowano w telewizji – dotyczy to programów takich jak Kuba Wojewódzki, Hotel Paradise czy 40 kontra 20, którego nowy sezon właśnie się rozpoczął.

W serwisie niebawem pojawią się kolejne nowe tytuły, takie jak: Miłosny znak zodiaku (od 27 listopada), Piękna i bystrzak Australia (od 28 listopada) czy Święta z Gesslerami (od 20 grudnia). A jeśli chodzi o filmy, w ofercie pojawią się niedługo: Panama (25 listopada), Mapy gwiazd (25 listopada) oraz Zabić Irlandczyka (2 grudnia).

Black Week w Playerze to świetna okazja, by sprawdzić, jakie tytuły znajdują się w bibliotece tej platformy. Przekonacie się, że to doskonała alternatywna dla innych serwisów.