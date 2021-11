John Blacksad otwiera nową sprawę. Zobacz przykładowe plansze w dniu premiery

Egmont

Blacksad, nagradzana seria duetu Juan Diaz Canales i Juanjo Guarnido, powróciła. Na kolejne przygody kota detektywa, który już od ponad dwóch dekad rozwiązuje kryminalne zagadki w Stanach Zjednoczonych przełomu lat 40. i 50., musieliśmy czekać aż osiem lat. Szósty tom serii zatytułowany Upadek ukazał się dzisiaj nakładem wydawnictwa Egmont. Tym razem Blacksad zostanie wplątany w intrygę sięgającą najwyższych szczebli władzy w Nowym Jorku.

Świat Blacksada osadzony jest w rzeczywistych realiach Ameryki z pierwszej połowy XX w. Jedyną znaczącą rozbieżnością jest fakt, że zamieszkują go zantropomorfizowane zwierzęta. Dzięki temu zabiegowi autorom dużo łatwiej scharakteryzować postacie, które nie tylko dysponują ludzkimi cechami, ale też stereotypowymi atrybutami zwierzęcymi przypisanymi do danego gatunku. I tak na przestrzeni całej serii pojawiają się m.in. takie osobniki jak kot samotnik, mądra sowa, pies gończy, narwany dalmatyńczyk, podstępne gady czy szczwane lisy. Galeria kapitalnie przedstawionych indywiduów jest iście imponująca i zawsze doskonale dobrana do fabuł.

Blacksad. Upadek. Część 1 - okładka

Upadek rozpoczyna nowy rozdział w historii Blacksada i jest kwintesencją najlepszych aspektów całej serii, gdzie trzon stanowi zawiła kryminalna intryga sięgająca wysokich szczebli władzy, a w tle wybrzmiewają wątki społeczne i artystyczne. Tym razem czarny kot i jego przyjaciel, dziennikarz Weekly, natrafiają na trop afery, w którą wplątani są miejscy urzędnicy, mafia, związki zawodowe i William Shakespeare. Areną wydarzeń ponownie będzie Nowy Jork, a stawką dalszy agresywny rozwój miasta.

Wydawca zaprezentował także spot promocyjny komiksu:

Blacksad. Upadek - opis komiksu

Opowieść o detektywie Blacksadzie to mistrzowski czarny kryminał osadzony w realiach Ameryki I połowy XX wieku.

Tom szósty rozpoczyna nową historię o tym bohaterze. Blacksad i jego przyjaciel, dziennikarz Weekly, lubią bywać na wystawianych pod gołym niebem przedstawieniach szekspirowskich. Spektakli tych nie lubi jednak policja, która na rozkaz notabli miejskich rozpędza widzów. To tylko początek intrygi rozgrywającej się w najwyższych kręgach władzy, ale powiązanej także z mafią, związkami zawodowymi i... światem teatru. Blacksad zostanie wplątany w historię, w której nie zabraknie trupów ani najemnych morderców. Oczywiście będą również piękne i ambitne kobiety, które odegrają znaczącą rolę w śledztwie.

Detektywa czeka nie lada wyzwanie, aby dotrzeć do prawdy i ocalić przyjaciół!

Seria Blacksad zdobyła uznanie na całym świecie otrzymując liczne nagrody, w tym trzy wyróżnienia Festiwalu w Angoulême, trzy nagrody Eisnera oraz cztery nagrody Harveya. Jej popularność sprawiła, że antropomorficzne uniwersum zaczęło rozszerzać się na kolejne media. W 2015 powstał podręcznik do gry fabularnej, a cztery lata później gra komputerowa Blacksad: Under the Skin, która zdobyła nagrodę targów Gamescon. Natomiast we wrześniu tego roku zapowiedziano realizację słuchowiska na podstawie pierwszego tomu, a od kilku lat powraca temat aktorskiej adaptacji filmowej.