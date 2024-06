Mahershala Ali wściekły na Marvela? Rzekome problemy za kulisami Blade'a

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Niedawno Marvel Studios straciło już drugiego reżysera Blade'a, co wywołało nową falę spekulacji odnośnie tego, dlaczego film jeszcze nie trafił do kin. Jak donosi The Hollywood Reporter, za kulisami panuje napięta atmosfera zarówno ze strony studia, jak i ekipy produkcyjnej. Mahershala Ali, odtwórca tytułowej roli, również jest sfrustrowany całą sytuacją. Czy liczność zmian wpłynie na resztę obsady, w tym na występy Mii Goth oraz Brielle Brooks?

Blade - co się dzieje za kulisami filmu Marvela?

Podobno to Mahershala Ali miał być tą osobą, która wytypowała Yanna Demange'a jako nowego reżysera po tym, jak Bassam Tariq opuścił projekt we wrześniu 2022 roku. Aktor miał znacząco zaangażować się w produkcję filmu, "jak niewielu innych aktorów ma w zwyczaju". To dzięki niemu sprawy miały zaczynać iść w dobrą stronę, a on sam miał wyobrażać sobie Blade'a jako "swoją Czarną Panterę". Ali zwrócił się także do Nica Pizzolatto z prośbą o napisanie scenariusza, ale strajk scenarzystów wstrzymał prace.

W międzyczasie Delroy Lindo i Aaron Pierre, którzy mieli zagrać w filmie, zostali zwolnieni, a nowym scenarzystą został Michael Green. Kiedy Demange zrezygnował z projektu, postanowiono, że Eric Pearson stanie za kamerą i doprowadzi ten film do końca. Jednak przez te liczne zmiany Ali zaczyna tracić cierpliwość.

Obecnie przewidywana data premiery filmu to 2025 rok.

Blade - co z Mią Goth?

Wcześniej mówiono o tym, że Mia Goth ma wystąpić w filmie jako Lilith, która poluje na krew córki Blade'a. Choć od czasu jej obsadzenia sporo się zmieniło - w tym koncept czasu akcji, która jednak zostanie osadzona we współczesności - aktorka nadal należy do obsady. Jednak w przypadku wspomnianej córki, którą ma zagrać Brielle Brooks, wszystko stoi pod znakiem zapytania.

