Blade - pierwsze dobre informacje od dawna. Wiemy, kiedy rozpoczną się zdjęcia

Źródło: Marvel

Nowy Blade, the Vampire Slayer, tym razem dziejący się w ramach Kinowego Uniwersum Marvela i już nie z Wesleyem Snipesem w roli głównej, a Mahershalą Alim wcielającym się w tytułowego łowcę wampirów, został zapowiedziany w 2019 roku podczas San Diego Comic-Con. Od tamtego czasu produkcja przechodzi drogę przez mękę. Co jakiś czas informuje się o kolejnych odejściach scenarzystów, reżyserów, ale i członków obsady, a także roszadach i zmianach koncepcji. Wydawałoby się, że nad produkcją wisi jakieś fatum, ale bardzo możliwe, że sytuacja powoli ulega stabilizacji. W projekt nadal zaangażowany jest Mahershala Ali w roli głównej, a reżyserem został ochrzczony Yann Demange we współpracy ze scenarzystą Michaelem Greenem, który miał wkład w takie filmy jak Logan: Wolverine czy Blade Runner 2049.

Blade - kiedy początek zdjęć?

To nie koniec dobrych informacji. Production Weekly poinformowało, że ekipa Blade'a ma planowo rozpocząć zdjęcia jesienią 2024 roku. Wyznaczenie takiej daty ma sens w kontekście daty premiery filmu, która na ten moment wskazuje na 7 listopada 2025 roku, chociaż możliwe są pewne przesunięcia.