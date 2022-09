Blade z problemami. Za mało Kevina Feige i nie tylko brak reżysera

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Dziennikarze Jeff Sneider opublikował na Twitterze dodatkowe nieoficjalne informacje o problemach filmu Blade, the Vampire Slayer należącego do MCU. Powołuje się on na swoje sprawdzone źródła, które donoszą, że Marvel Studios ma kłopot z produkcją o łowcy wampirów. Nie tylko poprzez pryzmat utraty reżysera Bassama Tariqa.

Blade z problemami

Przede wszystkim jego informatorzy zwracają uwagę na scenariusz, który ma zaledwie około 90 stron i zawiera tylko dwie nijakie, nudne i bez wyrazu sceny akcji.

Mahershala Ali, który ma zagrać Blade'a, jest sfrustrowany całym procesem. Do tego chyba najgorszą rzeczą, jaką dowiedział się jest kwestia Kevina Feige, szefa Marvel Studios i MCU. Otóż z uwagi na zbyt dużą liczbę projektów nie poświęca on tyle uwagi Blade'owi, ile innym. To też by wyjaśniało, dlaczego ten projekt boryka się z tyloma problemami.

Nikt nie potwierdza, ani nie dementuje tych informacji. Pierwotnie zdjęcia miały ruszyć w listopadzie 2022 roku, ale teraz nie jest to pewne. Marvel Studios poszukuje nowego reżysera.