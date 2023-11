Blade – reżyser Księgi Ocalenia odmówił pracy nad filmem. „Nie rozumiem, dlaczego prawdziwy filmowiec miałby pracować dla Marvela”

Newstroopp

Albert i Allen Hughes to twórcy takich filmów, jak Menace II Society, Z piekła rodem i Księgi Ocalenia, którzy niedawno reżyserowali dwa odcinki serialu Continental: W świecie Johna Wicka. W podcaście Happy Sad Confused u Josha Horowitza, Albert Hughes zdradził, że prowadził rozmowy w sprawie wyreżyserowania Blade’a dla Marvela. Reżyser wspomina, że gdy poznał system pracy w studiu, postanowił zrezygnować z oferty, uważając, że nie jest odpowiednią osobą, aby tworzyć takie filmy.

Blade - Albert Hughes zrezygnował z wyreżyserowania filmu

Hughes wspomina pierwsze rozmowy z Marvel Studios:

Kilka razy rozmawiałem ze studiem na temat ich filmów o superbohaterach, ale zawsze czułem się niekomfortowo, ponieważ wiedziałem, że to system. […] Rozłożyłem wszystkie ich filmy na czynniki pierwsze i umieściłem dane w arkuszu kalkulacyjnym, następnie rozbijając je na wyniki z box office, czy biorąc pod uwagę miejsca poszczególnych filmów w rankingu największej liczby scen z efektami specjalnymi. Musiałem się temu dokładnie przyjrzeć.

Po zapoznaniu się z danymi reżyser zdał sobie sprawę, że nie będzie w stanie pracować z Marvelem przy takiej kontroli ze strony studia. Hughes nie rozumie, jak uznani filmowcy mogą pracować w takim systemie:

Doszedłem do połowy tego procesu i wtedy do mnie dotarło: „Nie rozwinąłbym się kreatywnie z powodu tak dużej kontroli, jaką studio ma nad tym światem. Niemożliwością jest zrobienie tego, co bym zaplanował”. Nie rozumiem, dlaczego prawdziwy filmowiec miałby chcieć pracować w takim systemie. Rozumiem, dlaczego decydują się na to nowicjusze, gdyż radzą sobie z tym naprawdę nieźle. Marvel potrafi znaleźć swoje reżyserskie gwiazdy w odpowiednim czasie. Ale ja bym się w tym nie odnalazł.

Albert Hughes może sam sobie podziękować, że nie przyjął oferty Marvela, biorąc pod uwagę liczne problemy przy produkcji Blade’a. Niedawno dowiedzieliśmy się, że nowym scenarzystą filmu został Michael Green, którego zdaniem jest napisanie historii od nowa.

Marvel nadal planuje premierę Blade’a na 2025 roku.