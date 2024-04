BlizzCon 2024 się nie odbędzie. Blizzard rezygnuje z imprezy w tym roku

fot. Blizzard

Blizzard przekazał smutną nowinę dla fanów. BlizzCon 2024, czyli tegoroczna odsłona organizowanej przez firmę imprezy, nie odbędzie się. Na taki krok zdecydowano się po "dokładnym przemyśleniu sprawy". Nie podano żadnego konkretnego powodu, ograniczono się jedynie do wzmianki, że w tym roku "podejdą oni do sprawy inaczej" i nie jest to definitywny koniec wydarzenia, bo powróci ono w przyszłości.

Po dokładnym przemyśleniu sprawy podjęliśmy w Blizzardzie decyzję, że w 2024 roku BlizzCon się nie odbędzie. Nie była to łatwa decyzja. BlizzCon jest dla nas wyjątkowym świętem i wiemy, że wielu z was wyczekiwało tegorocznej edycji. W tym roku podchodzimy do sprawy inaczej, w przeszłości zaś eksperymentowaliśmy z innymi formatami wydarzenia. Bądźcie jednak spokojni – z entuzjazmem myślimy o powrocie BlizzConu w nadchodzących latach - napisano w komunikacie.

Gracze mogą jednak oczekiwać, że w nadchodzących miesiącach dowiedzą się więcej na temat planów Blizzarda. Przypomnijmy, że w tym roku mamy doczekać się między innymi The War Within, czyli kolejnego dodatku do World of Warcraft, a także Naczynia Nienawiści, pierwszego rozszerzenia Diablo 4. Zapowiedziano też, że firma ma plany związane z innymi branżowymi imprezami i konwentami, takimi jak Gamescom, zamierza również świętować zbliżające się 30. urodziny marki Warcraft.

Wkrótce poinformujemy was o ekscytujących planach związanych z innymi imprezami i konwentami branżowymi, takimi jak Gamescom. Już nie możemy się doczekać! Niecierpliwie wypatrujemy również rozgrywek Overwatch Champions Series podczas imprez Dreamhack Dallas i Dreamhack Stockholm. Cieszą nas też plany związane z 30. jubileuszem Warcraft. Szykujemy dla fanów z całego świata liczne wydarzenia publiczne, które towarzyszyć będą atrakcjom w grach z uniwersum Warcraft, rozpisanym na 2024 rok.