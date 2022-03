CD Projekt i Bloober Team wstrzymują sprzedaż gier w Rosji i Białorusi

fot. CD Projekt

Bojkot Rosji oraz Białorusi w związku ze zbrojnym napadem na Ukrainę nabiera tempa także w branży gier. Po EA Sports, które zdecydowało się podjąć stanowcze działania wobec takich zachowań, do akcji wkraczają polskie firmy. CD Projekt, autorzy serii o Wiedźminie oraz produkcji Cyberpunk 2077, a także Bloober Team, odpowiedzialni m.in. za Layers of Fear czy The Medium, postanowili odciąć graczy z Rosji i Białorusi od swoich gier.

Dla autorów m.in. Dzikiego Gonu, odcięcie obu rynków oznacza sporą stratę. Przychody ze sprzedaży produktów segmentu CD PROJEKT RED oraz przychody ze sprzedaży segmentu GOG.com w ostatnich 12 miesiącach w tych rynkach wyniosły łącznie około 9 procent. Tym bardziej jest to znaczący gest ze strony warszawskiej spółki.

Czy w ślad za polskimi firmami pójdą inne? Premier Ukrainy Mychajło Fedorow, apelował do największych w branży, czyli m.in. do Activision Blizzard, Tencent, Konami czy EA, aby rozpoczęły wstrzymały swoje usługi na terytorium Rosji.

Z kolei redakcja naEKRANIE.pl włączyła się w akcję "Gracze Ukrainie. Wspólna akcja polskich serwisów growych i youtuberów", w której zbierane są środki finansowe na pomoc humanitarną dla Ukrainy.

