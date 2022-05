Prince of Persia: The Sands of Time Remake - Ubisoft Montreal przejmuje dalsze prace nad grą

Ubisoft

Pamiętacie jeszcze o Prince of Persia: The Sands of Time Remake? Gruntownie odświeżoną wersję Piasków Czasu zapowiedziano we wrześniu 2020 roku, ale styl graficzny zaprezentowany na zwiastunie oraz screenach nie wszystkim przypadł do gustu. Ubisoft, w reakcji na krytykę ze strony graczy, zdecydował się przesunąć premierę i do tej pory uczynił to już dwukrotnie. Wygląda na to, że to nie koniec problemów tej produkcji, bo teraz poinformowano o przekazaniu prac innemu zespołowi deweloperów.

Do tej pory grę tworzyły studia Ubisoft Pune i Ubisoft Mumbai, ale na Twitterze poinformowano, że remake trafił w ręce Ubisoft Montreal, czyli autorów oryginalnej trylogii Piasków Czasu. Niestety nie podano przy tym żadnych konkretów czy nowych informacji, wspomniano jedynie, że celem deweloperów jest zapewnienie jak najlepszego doświadczenia "gdy będzie ono gotowe". Pełną treść oświadczenia w oryginale znajdziecie poniżej.

https://twitter.com/princeofpersia/status/1521519964074749954

