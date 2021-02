Bloodborne z oficjalnym zegarkiem i torbą. Zobacz zdjęcia unikalnych produktów

SuperGroupies

Gadżety związane z grami wideo to całkiem dochodowy interes. Na świecie jest wiele osób, które chcą mieć przy sobie coś, co związane jest z ich ulubionymi produkcjami. Niedawno pisaliśmy o tym, że japońska firma SuperGroupies zapowiedziała linię produktów inspirowanych Wiedźminem, ale na tym nie koniec. Przygotowano też coś dla miłośników Bloodborne, wymagającej i mrocznej gry od studia From Software.

Fani tego tytułu mogą kupić wyjątkowy zegarek kwarcowy za 300$, czyli około 1200 zł, który pełen jest odniesień do dzieła japońskiego studia. Na tarczy widzimy charakterystyczne symbole, a od spodu tytuł gry i ruchome mechanizmy. Do tarczy zamontowano też skórzany, czarny pasek. Oprócz tego można zamówić też torbę/plecak (138$) i portfel (118$). Wysyłka wszystkich trzech gadżetów ma odbyć się w połowie maja tego roku.