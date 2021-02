Jak minął Wasz rok z konsolami PlayStation? Sony przygotowało podsumowanie

SIE

Rok 2020, pomimo wielu problemów na świecie, był udany dla posiadaczy konsol PlayStation. Na rynek trafiło kilka głośnych i wyczekiwanych od lat produkcji, takich jak Final Fantasy 7 Remake, The Last of Us: Part II czy Ghost of Tsushima, a także zupełnie nowa, potężniejsza konsola, czyli PS5. Sony postanowiło po raz kolejny pomóc graczom w stworzeniu podsumowania minionych 12 miesięcy i przygotowało w tym celu specjalną stronę.

Dzięki PlayStation Wrapup wszyscy posiadacze sprzętów Sony mogą błyskawicznie wygenerować podsumowanie 2020 roku, uzyskując tym samym dostęp m.in. do danych o grach, w których spędzili najwięcej czasu, gatunkach, które najbardziej przypadły im do gustu, zdobytych trofeach, a nawet dniach tygodniach, w których najwięcej czasu spędzili przy konsoli.

Przy okazji, za wzięcie udziału w akcji, można zgarnąć też miły, cyfrowy bonus. Na samym dole podsumowania znajdziecie link, który pozwala odebrać kod na specjalny, okolicznościowy motyw dla konsoli PlayStation 4.