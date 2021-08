Blue Bettle - gwiazda Cobra Kai zostanie superbohaterem w filmie HBO Max

fot. DC

Jak donosi The Wrap 20-letni Xolo Maridueña przyjął rolę Jaime'ego Reyesa w filmie komiksowym The Blue Beetle. Aktor obecnie negocjuje szczegóły kontraktu. Znamy go z hitu Cobra Kai, w którym gra Miguela Diaza.

Za kamerą ma stanąć Angel Manuel Soto (Charm City Kings), a projekt jest tworzony dla platformy HBO Max. Ominie on więc kina. Gareth Dunnet-Alcocer pisze scenariusz, a Zey Foreman jest producentem wykonawczym.

Reyes został wprowadzony do świata komiksów w 2006 roku. Jest on trzecią postacią po Danie Garrecie i Tedzie Kordzie, który przyjął miano superbohatera Blue Beetle. Szczegóły fabuły filmu nie są znane.

Reżyser i aktor uczestniczyli w uroczystej amerykańskiej premierze filmu Legion samobójców: The Suicide Squad. Podobnie jak Leslie Grace, czyli nowa Batgirl.

