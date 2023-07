Bob Marley: One Love - zwiastun filmu biograficznego o legendzie. Będą Oscary?

fot. materiały prasowe

Bob Marley: One Love to film biograficzny o legendarnym muzyku i ikonie reagge. W główną rolę wciela się Kingsley Ben-Adir, którego ostatnio oglądamy w serialu Tajna Inwazja. Za kamerą Reinaldo Marcus Green, który stworzył doceniany w sezonie nagród dramat King Richard: Zwycięska rodzina. Film ma opowiedzieć o pełnym wzlotów i upadków życiu Marleya.

Bob Marley: One Love - zwiastun

W obsadzie jest także Lashana Lynch (Rita Marley). Ziggy Marley, syn Boba Marleya, jest producentem. Autorami scenariusza są Zach Baylin, Frank E. Flowers i Terence Winter.

Bob Marley: One Love - premiera w amerykańskich kinach 12 stycznia 2024 roku. Najpewniej pojawi się on jeszcze w grudniu, by móc walczyć o nominację do Oscara.