Dlaczego Superman tak szybko trafił do streamingu? James Gunn wskazuje ważny powód
"Winnym" tego, że Superman po miesiącu od premiery trafił do dystrybucji cyfrowej, jest Peacemaker. James Gunn, reżyser filmu, wyjaśnił, dlaczego zależało mu, aby film pojawił się na VOD przed premierą serialu.
"Winnym" tego, że Superman po miesiącu od premiery trafił do dystrybucji cyfrowej, jest Peacemaker. James Gunn, reżyser filmu, wyjaśnił, dlaczego zależało mu, aby film pojawił się na VOD przed premierą serialu.
Nieco ponad miesiąc po kinowej premierze i zarobieniu 585 mln dolarów na całym świecie, Superman trafił do dystrybucji cyfrowej w USA. W Polsce film jeszcze nie pojawił się na VOD, ale Prime Video już prowadzi przedsprzedaż. Dlaczego ta produkcja superbohaterska tak szybko został udostępniona odpłatnie w streamingu? Na to pytanie odpowiedział reżyser oraz współprezes DC Studios.
Superman szybciej na streamingu przez Peacemakera
James Gunn wyjaśnił, że Superman trafił 15 sierpnia do streamingu z powodu zbliżającej się premiery 2. sezonu Peacemakera. W rozmowie ze ScreenRant powiedział:
We wcześniejszym wywiadzie Gunn przyznał, że historia z Supermana prowadzi bezpośrednio do Peacemakera. Ponadto będzie w nim dużo gościnnych występów i postaci, które pojawiły się w filmie.
Peacemaker - polska premiera 2. sezonu 22 sierpnia na HBO Max.
Źródło: Deadline
