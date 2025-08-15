Dlaczego Superman tak szybko trafił do streamingu? James Gunn wskazuje ważny powód

fot. DC Studios

Nieco ponad miesiąc po kinowej premierze i zarobieniu 585 mln dolarów na całym świecie, Superman trafił do dystrybucji cyfrowej w USA. W Polsce film jeszcze nie pojawił się na VOD, ale Prime Video już prowadzi przedsprzedaż. Dlaczego ta produkcja superbohaterska tak szybko został udostępniona odpłatnie w streamingu? Na to pytanie odpowiedział reżyser oraz współprezes DC Studios.

Superman szybciej na streamingu przez Peacemakera

James Gunn wyjaśnił, że Superman trafił 15 sierpnia do streamingu z powodu zbliżającej się premiery 2. sezonu Peacemakera. W rozmowie ze ScreenRant powiedział:

Cóż, to bardzo skomplikowane, ale prawda jest taka, że to z powodu Peacemakera. Początkowo myślałem, że serial ukaże się w przyszłym miesiącu. Wiele rzeczy było poza naszą kontrolą, więc Peacemaker wchodzi na ekrany teraz i ostatecznie chciałem, żeby każdy mógł zobaczyć Supermana - nawet ci, którzy nie mogli pójść do kina - przed Peacemakerem. I to jest właśnie powód.

We wcześniejszym wywiadzie Gunn przyznał, że historia z Supermana prowadzi bezpośrednio do Peacemakera. Ponadto będzie w nim dużo gościnnych występów i postaci, które pojawiły się w filmie.

Peacemaker - polska premiera 2. sezonu 22 sierpnia na HBO Max.

