Borat 2 - oto pełny zwiastun i ostateczny tytuł filmu

Amazon Prime Video

Po pierwszych zapowiedziach i teaserze, a także po ogłoszeniu daty premiery na Amazon Prime Video, w końcu doczekaliśmy się pełnego, właściwego zwiastuna filmu Borat 2, którego tytuł brzmi inaczej, niż myśleliśmy - choć jest równie długi. Brzmi on: Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan.

W filmie rozpoznawalny już Borat będzie musiał działać pod przykrywką, by przeprowadzać kolejne wywiady. Dodajmy, że podczas zdjęć aktor co najmniej dwa razy nosił kamizelkę kuloodporną.

Ta kontynuacja głośnego obrazu z 2006 roku ma poruszać bardzo aktualne tematy, między innymi wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Poniżej zobaczycie zwiastun:

Borat 2 - premiera filmu już 23 października na Amazon Prime Video.