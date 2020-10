Ms. Marvel - tak aktorka może wyglądać w kostiumie. Afera z niedoszłą kandydatką

fot. materiały prasowe

30 września Internet obiegła informacja: w Ms Marvel wcieli się Iman Vellani, dla której będzie to aktorski debiut. Ms Marvel znana z komiksów nowa superbohaterka MCU, czyli świata Avengers, która będzie ważną postacią na nadchodzące lata w filmach i serialach. Debiutantka założyła konto na Instagramie, na którym opublikowała pełen radości post. Oniemiała i podekscytowana! Życzcie mi szczęścia! - pisze.

Przy okazji doszło też do dość niecodziennej sytuacji - otóż scenariusz przesłuchania do roli superbohaterki został udostępniony w sieci przez inną aktorkę, która ostatecznie nie została wybrana. Strony ze szczegółami castingu do Ms. Marvel znalazły się na Twitterze na skutek dziecinnej wymiany zdań.

Młoda aktorka ze wszystkich sił starała się o możliwość wcielenia się w Kamalę Khan; po ujawnieniu informacji, według której do roli została ostatecznie wybrana Iman Vellani, dziewczyna ujawniła, że brała udział w castingu, dzieląc się dowodami - a to wszystko przez to, że wcześniej jeden z followersów zarzucił jej kłamstwo. W ten sposób, sprowokowana, złamała NDA, czyli umowę poufności.

Oczywiście, nie minęło wiele czasu, zanim usunęła swoje konto. Przypomnijmy jednak, że to, iż strony w istocie pochodzą z rzeczywistego przesłuchania, wcale nie oznacza, że dane sceny czy dialogi zostaną ostatecznie wykorzystane w serialu Disney+.

Tymczasem BossLogic tradycyjnie postanowił podzielić się swoją wizją, gratulując Iman angażu.