Borat 2 - Sacha Baron Cohen zakończył zdjęcia do kręconego w tajemnicy filmu

fot. 20th Century Fox

Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce będziemy mogli obejrzeć sequel filmu Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej z 2006 roku. Według najnowszych doniesień Sacha Baron Cohen w tajemnicy pracował nad produkcją Borat 2, a niedawno zakończył zdjęcia do filmu. Co ciekawe, odbyły się już nawet pierwsze pokazy dla osób ze środowiska filmowego i szefów studiów filmowych.

Przypomnijmy, że głównym bohaterem satyrycznego mockumentu w reżyserii Larry'ego Charlesa był Borat Sagdijew, dziennikarz z Kazachstanu. Postać tę stworzył odtwórca roli, Sacha Baron Cohen, bazując na bohaterach ze swoich wcześniejszych skeczów.

Nie znamy jeszcze szczegółów fabuły filmu Borat 2. Wiadomo jednak, że główny bohater nie jest już jednak mało znanym dziennikarzem, jakiego zobaczyliśmy w filmie z 2006 roku. Borat stał się kimś na kształt celebryty. By rozmawiać z ludźmi, mężczyzna musi pracować pod przykrywką.

Nie wiadomo, czy nad produkcją czuwało studio 20th Century Fox, które odpowiadało za nominowaną do Oscara za scenariusz pierwszą część. Możliwe natomiast, że w projekt zaangażowana jest jedna z platform streamingowych, na której przypuszczalnie pojawi się Borat 2. Najbliższe dni powinny rozwiać wszelkie wątpliwości.