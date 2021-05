Borderlands – tak wygląda logo nadchodzącego filmu. Niespodzianek brak

fot. 2K Games

W mediach społecznościowych pojawiło się logo nadchodzącego filmu na podstawie serii Borderlands, którego reżyserem jest Eli Roth. Dla fanów gier nie jest ono specjalnym zaskoczeniem, bo mamy tutaj do czynienia z charakterystycznym, żółtym napisem znanym z produkcji studia Gearbox. Niestety na tym i na niedawnym zdjęciu z planu, materiały promocyjne się kończą. Sam film nie ma też ustalonej daty premiery.

Przypominamy, że w obsadzie filmowego Borderlands są m.in. Jamie Lee Curtis, Kevin Hart, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Janina Gavankar oraz Edgar Ramírez, a Jack Black podłoży głos znanemu z gier robotowi, Claptrapowi.

https://twitter.com/BorderlandsFilm/status/1393234777692508164

Borderlands to seria pierwszoosobowych strzelanek z elementami RPG, które zasłynęły przede wszystkim ze względu na specyficzną, cel-shadingową oprawę graficzną, mnóstwo broni i wyposażenia do zdobycia, a także sporą dawkę humoru. Do tej pory seria doczekała się czterech odsłon oraz przygodowego spin-offu Tales from the Borderlands.