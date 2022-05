Kino jednak żyje. Świetny czwartek dla maga MCU! [BOX OFFICE]

Źródło: Marvel

Doktor Strange w multiwersum obłędu rozpoczął podbijanie kin w Ameryce Północnej. Z czwartkowych pokazów wieczornych zebrał fantastyczne 36 mln dolarów. Jest to drugi najlepszy wynik czasów pandemii po 50 mln dolarów filmu Spider-Man: Bez drogi do domu. W ogólnym rozrachunku jest to ósmy najlepszy wynik w historii. Plasuje się tuż za Avengers: Wojna bez granic, który w 2018 roku osiągnął 39 mln dolarów. To pokazuje, że kino żyje, a widzowie wracają przed ekrany. Jak na razie nie spełniają się pesymistyczne wróżby, że pandemia sprawi, że w kinach będzie mniej widzów, bo ci wolą platformy streamingowe.

Według Forbesa ten wynik umożliwia nowe szacunki. Twierdzą, że weekend otwarcia może zamknąć się w kwocie od 180 do 220 mln dolarów. Więcej informacji da nam piątek, który może przewyższyć oczekiwania.

Doktor Strange 2 - box office świat

Na świecie Doktor Strange 2 po dwóch dniach wyświetlania ma 85,7 mln dolarów. Jest to wynik od 12% mniejszy niż w Bez drogi do domu w podobnym okresie. Inne porównanie pokazuje, że jest to wynik 197% większy niż hitu Batman w podobnym okresie, który w marcu królował w kinach.

Sumując, na tę chwilę filma ma 127,1 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów. Według dostępnych źródeł musi on zebrać 400 mln dolarów, by wyjść na zero. Wszystko wskazuje na to, że ta kwota będzie w zasięgu już po weekendzie otwarcia.

Pełny wyniki box office z weekendy będą dostępne w niedziele po południu.