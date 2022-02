Box Office Polska: Uncharted z niezłym otwarciem. Sing 2 przekorczył milion widzów

fot. materiały prasowe

Jak udało nam się ustalić, na Uncharted w premierowy weekend w polskich kinach wybrało się 180 tysięcy widzów. Jest to dobre otwarcie dla przygodowej produkcji opartej na grze i pokazuje, że dobre wyniki ze świata dotyczą też polskiego rynku.

Druga nowość weekendu, czyli Pies przyciągnęła 29 811 widzów. Dobrze oceniany komediodramat o przyjaźni z czworonogiem cieszy się umiarkowanym zainteresowaniem.

Ostatnia nowością weekend był nowy film w reżyserii Pedro Almodovara. Matki równoległe obejrzało 21 563 widzów.

Najpopularniejszym filmem weekend po Uncharted jest Skarb Mikołajka. Familijny film tym razem przyciągnął 51 168 widzów. Do tej pory obejrzało go już 327 014 osób.

Sing 2 - pierwszy milion 2022 roku

Dystrybutor UIP ogłosił, że Sing 2 przyciągnął do kin już 1,2 mln widzów. Oznacza to, że jest to pierwszy tytuł 2022 roku, który przekroczył pułap miliona widzów oraz - jak czytamy na fanpage'u dystrybutora - największy film familijny w kinach od dwóch lat.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.