Boys State - zwiastun dokumentu o eksperymencie amerykańskiej młodzieży tworzącej rząd

fot. materiały prasowe

Boys State to film dokumentalny zrealizowany przez Jesse Moss and Amanda McBaine’s. Uczniowie ostatniej klasy liceum w Teksasie biorą udział w tygodniowym politycznym eksperymencie, w którym mają za zadanie stworzyć własny rząd i przeprowadzić wybory. To ćwiczenie ma pokazać, jak dysfunkcyjna jest amerykańska polityka.

Zwiastun ma charakter komediowy, ale w dokumencie, w którym kamera podąża za wybranymi nastolatkami, nie brakuje napięć. Sprawdźcie poniżej.

Boys State - premiera w kinach w Stanach Zjednoczonych zaplanowana jest na 31 lipca 2020 roku, a następnie film trafi na platformę Apple TV+ 14 sierpnia 2020 roku.