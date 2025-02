Najlepszy Superman XXI wieku trzyma kciuki za film Gunna. Za te słowa go pokochacie

Warner Bros.

Kto był jak do tej pory najlepszym ekranowym Supermanem XXI wieku? Odpowiedź jest prosta: Tyler Hoechlin, odtwórca roli Człowieka ze Stali w stanowczo zbyt mało docenionym, zakończonym już serialu Superman i Lois. Oczywiście, że fani Henry'ego Cavilla i Toma Wellinga mogą mieć na ten temat inne zdanie, ale w żaden sposób nie zmienia to faktu, jak mnóstwo dobroci i nieodłącznej dla pierwszego z superbohaterów nadziei wlał w swoją postać Hoechlin.

Teraz aktor raz jeszcze dał wyraźny dowód na to, że w produkcji stacji The CW na poziomie charakterologicznym mógł po prostu portretować samego siebie. W rozmowie ze serwisem Screen Rant Tyler Hoechlin wyraża głęboką nadzieję, że Superman w reżyserii Jamesa Gunna okaże się "najlepszym filmem roku", przy okazji wspominając swoje przygody z rolą herosa:

Zawsze chciałem doświadczyć tego, co udało mi się przeżyć z tą postacią. To miały być przecież początkowo dwa odcinki, później zamieniły się w cztery, jeszcze później w siedem - a na końcu w całe osiem lat. Byłem podekscytowany faktem, że nadszedł dzień przekazania pałeczki. Nie mogę się doczekać, by zobaczyć, co oni z tym zrobią w filmie. Myślę, że to świetni ludzie. Jestem fanatykiem Strażników Galaktyki, nie mogę się po prostu doczekać, by zobaczyć, co pokaże James. Zanim zaczęli kręcić, David Corenswet wysłał mi naprawdę miłą wiadomość. To facet z klasą, życzę mu - i całej obsadzie i ekipie - wszystkiego dobrego! I fanom również. Mam nadzieję, że to będzie najlepszy film roku.

Superman wejdzie na ekrany kin 11 lipca.