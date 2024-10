Jaki będzie 4. sezon Bridgertonów? To będzie przyjemna mieszanka baśni i rzeczywistości

fot. Netflix

Od połowy września trwają zdjęcia do 4. sezonu Bridgertonów. Wiadomo już, że historia skupi się na romansie Benedicta, drugiego syna Bridgertonów, oraz Sophie, nieślubnej córki hrabiego, która pracuje jako pokojówka.

Emocjonalne przeciąganie liny w 4. sezonie Bridgertonów

W głównych bohaterów wcielają się Luke Thompson oraz Yerin Ha. Aktorzy w najnowszym wideo zza kulis zdradzili, czego widzowie mogą się spodziewać po nadchodzącej serii. Thompson powiedział:

Myślę, że główną rzeczą, której możemy się spodziewać, jest to, że będzie to naprawdę przyjemna mieszanka baśni i rzeczywistości. To baśniowa historia miłosna, ale ma też element Bridgertonów, który w pewien sposób próbuje powiązać go z rzeczywistością, aby przekonać się, jak to się potoczy.

Z kolei Ha dodała:

Możecie spodziewać się tego emocjonalnego przeciągania liny, albo tego odpychania i przyciągania między tym, czego pragnie ich serce, a, jak sądzę, tym, czego społeczeństwo dla nich chce.

Benedict Bridgerton to postać znana ze swojej niezależności, która często porusza się w ścisłych normach społecznych swojej epoki z wdziękiem i błyskotliwością. W 4. sezonie okaże się, że nawet najbardziej beztroscy ludzie mogą zostać dotknięci oczekiwaniami i normami londyńskiego społeczeństwa epoki regencji, szczególnie jeśli chodzi o sprawy sercowe.

Bridgertonowie - szczegóły 4. sezonu

W centrum historii znajdzie się Benedict Bridgerton, który zmienia nastawienie do miłości po tym, jak poznaje tajemniczą Srebrną Damę na jednym z balów maskowych. Projekt oparty jest na trzeciej powieści serii autorstwa Julii Quinn. W niej Sophie Beckett zwana jest Srebrną Damą. Jest ona nieślubną córką hrabiego i jednej z jego pokojówek. Dorastała w domu ojca, ale on nigdy otwarcie nie uznał jej za swoją córkę.

Jess Brownell jest showrunnerką czwartego sezonu. Zapowiadała, że widzowie muszą poczekać na premierę około dwóch lat.