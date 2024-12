James Gunn dementuje kolejną datę zwiastuna Supermana. Koszulki z tajemniczym, niebieskim logo

Fot. Materiały prasowe

Pierwsze dwa odcinki Koszmarnego Komanda są już dostępne do obejrzenia na platformie Max, a to oznacza, że oficjalnie wystartowało nowe uniwersum DCU. Wielu fanów traktuje jednak tę produkcję jako przystawkę przed głównym daniem, którym bez wątpienia jest przyszłoroczny Superman. Premiera filmu odbędzie się w 2025 roku. James Gunn do tej pory unikał podawania konkretów w kwestii tego, kiedy pojawi się zwiastun, choć miało się to stać "niedługo." Niektórzy mieli nadzieję, że stanie się to podczas CCXP 2024, czyli Comic Conu w Sao Paulo w Brazylii. Wiemy już jednak, że DCU ani James Gunn się tam nie pojawią.

Swoją przewidywaną datę rzuciła Grace Randolph. Jej informacje rzadko się sprawdzały w przeszłości i tym razem nie jest inaczej. Twierdziła, że zwiastun Supermana pojawi się w okolicach 16 grudnia, prawdopodobnie w okolicach tamtego tygodnia. James Gunn zdementował to już za pośrednictwem swojego konta Threads.

Koszulki z tajemniczym, niebieskim logo

Nie da się jednak zdementować, że na CCXP24 nawet mimo nieobecności Jamesa Gunna pojawiły się koszulki związane z Supermanem. Są one dostępne również w ciekawym wariancie z niebieskim logo. Niektórzy od razu zaczęli spekulacje - to nawiązanie do Fortecy Samotności, Ultramana, a może jest to tarcza anty-Superman? Nie można też wykluczyć, że jest to po prostu zwykły, alternatywny wariant kolorystyczny.

