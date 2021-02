Bridgertonowie - Simone Ashley w głównej roli kobiecej 2. sezonu. Kogo zagra?

fot. Netflix

Bridgertonowie, rozgrywający się w epoce regencji serial Netflixa, cieszy się ogromną popularnością wśród widzów platformy. Streamer zapowiedział 2. sezon produkcji opartej na książkach Julii Quinn, a do mediów trafiła informacja, jaka aktorka zagra główną rolę w nadchodzącej serii. Wiodąca rola żeńska przypadła znanej z Sex Education Simone Ashley.

Aktorka wcieli się w rolę Kate Sharmy. Nieustępliwa kobieta, która niedawno przyjechała do Londynu, będzie miłością Anthony'ego. Przypomnijmy, że 2. sezon skupi się właśnie na tym bohaterze, najstarszym z rodzeństwa Bridgertonów. Śledzić będziemy jego poszukiwania właściwej kandydatki na małżonkę. 2. seria produkcji Bridgertonowie przedstawi wydarzenia rozgrywające się w drugiej części serii książek Quinn, zatytułowanej The Viscount Who Loved Me.

Chris Van Dusen W drugim sezonie pojawi się wielu nowych bohaterów. Antony i jego miłosne perypetia zapewnią widzom wielu wzruszeń - zapowiedział twórca i showrunner serii

Nicola Coughlan (Penelope Featherington), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Ruby Barker (Marina Thompson), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Ruby Stokes (Francesca Bridgerton), Will Tilston (Gregory Bridgerton) oraz Florence Hunt również należą do obsady 2. sezonu serialu Bridgertonowie.