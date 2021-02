W głebi lasu - jakie są szanse na 2. sezon serialu Netflixa? Grzegorz Damięcki komentuje

Netflix

W głębi lasu powstało jako miniserial i bazowało na powieści napisanej przez Harlana Cobena o tym samym tytule. Wiemy jednak, że kultura popularna nie lubi takich obietnic i nawet na samym Netflixie seriale limitowane otrzymywały później kolejne seriale. Tak było chociażby z produkcją zatytułowaną 13 powodów. Widzowie mogą pamiętać też przedłużenie o następne sezony serialu Wielkie kłamstewka dla HBO, gdzie kontynuowano historię już niezależnie od książkowego pierwowzoru.

Czy taki los może spotkać też produkcję opartą na powieści Cobena? W wywiadzie dla naszego portalu odtwórca głównej roli, Grzegorz Damięcki zdradził, że wciąż jest obecny temat drugiego sezonu serialu. Nie mógł zdradzić za wiele, ale też jednoznacznie nie zamknął spekulacji zaprzeczając, jakoby nic nie było w tym temacie żadnych postępów. Pełny wywiad z aktorem możecie przeczytać tutaj. Oto, co na temat 2. sezonu powiedział nam Damięcki:

Pojawiają się przymiarki do kontynuacji W głębi lasu, ale nie chcę i nie mogę mówić, w jakiej formie i czy w ogóle to nastąpi. "Chcesz rozśmieszyć Pana Boga? Opowiedz mu o swoich planach" – bardzo lubię to powiedzenie. Wielokrotnie się sprawdziło. Cały dalszy ciąg tamtej historii ma szansę na ciekawe rozwinięcie znowu społecznie bardzo ważne, więc...

fot. Netflix

W głębi lasu prezentuje zamkniętą historię, ale zostawiono liczne furtki na kontynuowanie losów Pawła Kopińskiego. Wciąż nie możemy mieć pewności, ale fani serialu na pewno ucieszą się z wciąż istniejących szans na kontynuację.