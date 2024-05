Brie Larson wysyła maile każdemu aktorowi, który zostaje superbohaterem. Udziela im wskazówek

fot. Marvel Studios

Brie Larson wciela się w Kapitan Marvel już od pięciu lat, kiedy to na ekranach kin zadebiutował pierwszy film z przygodami tej superbohaterki. Przez ten czas aktorka miała okazję wystąpić w trzech filmach z MCU, zdając sobie sprawę, jak wymagająca fizycznie jest superbohaterska rola. Aktorka chętnie dzieli się swoim doświadczeniem z innymi gwiazdami, wysyłając im maile ze wskazówkami, jak powinni przygotować się do wejścia na plan zdjęciowy.

Brie Larson pomaga aktorom, którzy stawiają pierwsze kroki w kinie superbohaterskim

W rozmowie z The Hollywood Reporter Larson zdradziła, że wysyła wiadomości z radami do każdego aktora, który dopiero wchodzi w superbohaterski świat:

Jestem pierwszą osobą, która wysyła maile do wszystkich aktorów [którzy zaczynają swoją przygodę z kinem superbohaterskim], ponieważ jest to bardzo specyficzne i bardzo dziwne środowisko pracy. Ludzie uważają, że nie wiedzą, jak to zagrać. Ale tak naprawdę nikt tego nie wie. Dlaczego akurat ty miałbyś dać radę. Więc mówię im: "Trenuj jak najwięcej, bo chcesz być jak najlepiej przygotować swoje ciało, ponieważ z każdą kolejną sceną robi się coraz trudniej".

Następnie aktorka wcielająca się w Kapitan Marvel zdradziła, że wie, jakie to uczucie, gdy trzeba załatwiać swoje potrzeby będąc w kostiumie:

I naprawdę rozumiem, jak to jest, gdy trzeba iść do łazienki w superbohaterskim stroju. W pierwszej części Kapitan Marvel założenie i zdjęcie kostiumu trwało aż 45 minut.

Na koniec Brie Larson dodała, że na samym początku odczuwa się dużą presję związaną z taką rolą, w której trudno zachować pewność siebie:

Wiąże się to z dużą presją. I myślę, że to dziwna rzecz, zwłaszcza gdy jesteś nowicjuszem i masz za zadanie być najpotężniejszym bohaterem, a czujesz się przestraszony. Trudno jest zachować spokój i pewność siebie, kiedy zadajesz sobie pytanie: „Czy wiem, co mam robić?”

