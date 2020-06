Broadway będzie zamknięty o wiele dłużej z powodu pandemii

fot. Walt Disney Theatrical Productions

Teatry na Broadwayu w Nowym Jorku pozostaną zamknięte do końca 2020 roku. Jak na razie nie wiadomo, kiedy poszczególne miejsca powrócą do swoich repertuarów. Dla przypomnienia teatry zostały zamknięte w marcu, gdy pandemia koronawirusa przybrała na sile. The Broadway League ogłosiło w poniedziałek, 29 czerwca, że właściciele poszczególnych teatrów zwrócą lub wymienią wszystkie bilety zakupione na musicale i spektakle do 3 stycznia 2021 roku.

źródło: materiały prasowe

Gdy Broadway został zamknięty 12 marca, na deskach teatru wystawiano 31 spektakli, osiem kolejnych zostało zapowiedzianych, a osiem innych było przygotowywanych do premiery wiosennej. Wcześniej zapowiedziano, że trzy ze spektakli, czyli Kraina lodu Disneya, Kto się boi Virginii Woolf oraz Hangmen Martina McDonagha nie powrócą po otwarciu. The Broadway League stwierdziło, że ​​nadal współpracuje z urzędnikami miejskimi i stanowymi w celu znalezienia najbezpieczniejszego sposobu ponownego otwarcia.