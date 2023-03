Brodaty i czarno-biały Henry Cavill może was zaskoczyć. Tak wygląda w filmie wojennym Guya Richtiego

Fot. Materiały prasowe

Henry Cavill podzielił się zdjęciem z planu Ministry of Ungentlemanly Warfare. To nowy film wojenny Guya Ritchiego, który obecnie jest na etapie produkcji. Zobaczcie czarno-białą fotografię poniżej.

Guy Richtie to reżyser, znany między innymi z takich produkcji jak Przekręt, Porachunki czy Dżentelmeni. Ministry of Ungentlemanly Warfare to jego najnowszy projekt, który ma być oparty na książce non-fiction pod tytułem Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops autorstwa Damiena Lewisa. Choć nad scenariuszem pracowało już kilka osób, za nową wersję skryptu odpowiada sam Guy Richtie. Producentem filmu jest Jerry Bruckheimer, który pracował nad serią Piraci z Karaibów.

Ministry of Ungentlemanly Warfare - zdjęcie

Henry Cavill opublikował zdjęcie na swoim Instagramie:

Ministry of Ungentlemanly Warfare - fabuła

Literacki oryginał opowiada o stworzonym w 1939 roku przez Winstona Churchilla tajnym oddziale, mającym na celu walczyć z nazistami przy użyciu wszelkich metod, łamiąc przy tym wszystkie przyjęte zasady prowadzenia wojny i używając podstępu, a nawet łuku i strzały, aby pozbyć się wroga. Rekrutowano członków oddziału, wiedząc, że mogą oni zginąć w trakcie misji. Byli oni tak naprawdę pierwszą, wojskową jednostką operacji specjalnych na świecie.