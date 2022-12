Brokat - zwiastun polskiego serialu od Netflixa. Opowie historię prostytutek

fot. Netflix // zrzut z ekranu ze zwiastuna

Brokat to nowy serial wyprodukowany przez Netflixa. Akcja przenosi się do 1976 roku do Sopotu. W oficjalnym opisie możemy przeczytać, że trzy zdeterminowane kobiety próbują radzić sobie w obliczu zmian społecznych i politycznych. Pragną też wolności, niezależności finansowej i miłości. Produkcja składa się z dziesięciu odcinków.

Do sieci trafił zwiastun Brokatu, który możecie zobaczyć poniżej. Warto dodać, że serial jest przeznaczony dla widzów powyżej 16. roku życia, ponieważ znajdują się w nim sceny nagości, seksu, przemocy seksualnej, a także stosowany jest wulgarny język.

Brokat - zwiastun

Główne role grają Magdalena Popławska, Wiktoria Filus oraz Matylda Giegzno. W obsadzie są również Jędrzej Hycnar, Stanisław Linowski, Bartłomiej Kotschedoff, Folco Marchi, Szymon Piotr Warszawski i Łukasz Simlat. Reżyserami Brokatu są Marek Lechki i Anna Kazejak, a scenariusz napisali Maciej Kubicki i Sławek Lonisk.

Brokat - premiera 14 grudnia na Netflix.

fot. Netflix