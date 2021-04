Brooklyn 9-9 – start zdjęć do 8. sezonu. Aktorzy dzielą się zdjęciami

Źródło: Materiały prasowe

Brooklyn 9-9 to opowieść o niepokornych policjantach, którzy oprócz łapania przestępców muszą poradzić sobie z własnymi ograniczeniami i zwariowanymi perypetiami. Świat obiegły wieści o rozpoczęciu zdjęć do 8. sezonu serialu B9-9. Jako pierwsza na Instagramie o całej sytuacji poinformowała Melissa Fumero. „Z po-po-powrotem w 99! Wczoraj wróciłam do pracy z ogromną satysfakcją.” - napisała serialowa Amy Santiago. Wśród aktorów świętujących powrót na plan byli również Joe Lo Truglio, Joel McKinnon Miller oraz Stephanie Beatriz.

W czerwcu 2020 roku twórca serialu Dan Goor wydał oświadczenie, w którym wspomina o trudnych decyzjach, które musiał podjąć. Przez krytykę seriali policyjnych ze strony ruchu Black Lives Matter, twórca zdecydwał, że do tej pory stworzone scenariusze wyrzucają do kosza i napiszą 8. sezon od nowa. To jest jeden z powodów, dla których pojawi się on na ekranach później, niż oczekiwano.

Sitcom Dana Goora i Michaela Schura jest produkcją rozwijaną od 2013 roku. 7. sezon Brooklyn 9-9 skutkował przyjściem na świat dziecka serialowej pary, Jake'a i Amy, więc będzie to jeden z istotnych wątków w finałowej serii. Swoją światową premierę miał 23 kwietnia 2020 roku, a w Polsce jest dostępny na Netflixie.

NBC zaprezentuje ostatnie odcinki w ramach ramówki na przełomie 2021-2022 roku.