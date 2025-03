Bruce Glover nie żyje. Grał słynnego przeciwnika agenta 007

Fot. Materiały prasowe

Jak donoszą największe zagraniczne portale, w tym Deadline i Variety, Bruce Glover zmarł 12 marca 2025 roku w wieku 92 lat. Informację potwierdził na Instagramie syn aktora, jednak nie podał żadnych szczegółów.

Bruce Glover urodził się w 1932 roku. Był aktorem filmowym i telewizyjnym. Z jego profilu na IMDb wynika, że grał w ponad stu produkcjach. Ta liczba robi wrażenie. Wielu fanów Jamesa Bonda z pewnością zna go z filmu Diamenty są wieczne z 1971 roku, w którym zagrał zabójcę, pana Winta.

Cokolwiek wpadnie ci do głowy, jeśli pracujesz z dobrym reżyserem, można z nim omówić to, co chcesz zrobić. Guy Hamilton był otwarty na każdy mój pomysł i wiele humorystycznych momentów pochodziło ode mnie. Ja je wymyśliłem – powiedział Bruce Glover w 2019 o pracy z Guyem Hamiltonem na planie Diamenty są wieczne. Dodał, że finałowa scena również była jego pomysłem i sam Roger Moore ją pochwalił.

Poza tym wcielał się też w Duffy’ego w thrillerze Chinatown z 1974 roku, który wyreżyserował polski filmowiec Roman Polański. Z jego ról warto wymienić również Feldmana w Ghost World z 2001 roku. Bruce Glover nie tylko grał w filmach i serialach, ale również od 1995 roku przez wiele lat uczył aktorstwa w Los Angeles.