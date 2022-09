Bruce Willis "powróci" na ekrany dzięki technologii deepfake. Aktor sprzedał prawa do wizerunku

YouTube

Bruce Willis sprzedał prawa do swojego wizerunku firmie technologicznej Deepcake, która od tej pory będzie mogła wykorzystywać "twarz" aktora w przyszłych projektach filmowych, telewizyjnych i reklamowych. Legenda kina oficjalnie potwierdziła już taki obrót spraw, nie tłumacząc jednak powodów swojej decyzji. Willis jest pierwszą gwiazdą Hollywood, która zdecydowała się na ten krok.

Deepcake dzięki wykorzystaniu technologii deepfake stworzy na ekranie "cyfrowego bliźniaka" aktora; innymi słowy: choć w poszczególnych produkcjach zobaczymy jego podobiznę, on sam nie będzie brał udziału w realizacji przedsięwzięcia. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Willis współpracę z Deepcake rozpoczął de facto w zeszłym roku, gdy w serii reklam rosyjskiego operatora sieci komórkowej pojawił się jego cyfrowy sobowtór. Sam zainteresowany był zadowolony z przedsięwzięcia, chwaląc "precyzję" w odwzorowaniu go na ekranie, jak również stwierdzając, że była to dla niego doskonała okazja na "powrót do przeszłości".

W marcu br. Willis wraz ze swoją rodziną ogłosił koniec kariery. 67-letni gwiazdor zmaga się z afazją, stanem trwałego uszkodzenia struktur mózgowych, przekładającym się na kłopoty z pamięcią i zaburzenie zdolności mowy.

