Bruce Wszechmogący 2 - jaki był pomysł na sequel? Jim Carrey i szatan

fot. materiały prasowe

Bruce Wszechmogący był sukcesem. Komedia zebrała dobre opinie i osiągnęła 484,5 mln dolarów z całego świata przy budżecie 85 mln dolarów. Nic więc dziwnego, że chciano zrobić sequel z Jimem Carreyem, który niestety nigdy nie ujrzał światła dziennego, a próba utrzymania serii przy życiu wraz z filmem Evan Wszechmogący okazała się spektakularną klapą. Film zebrał z całego świata 174 mln dolarów przy budżecie 175 mln dolarów.

Bruce Wszechmogący 2 - o czym film?

Steven Koren oraz Mark O'Keefe, współscenarzyści pierwszej części, w rozmowie z SyFy Wire, że mieli pomysł na dalsze przygody Bruce'a. Pewnego razu wpadli na producenta Michaela Bosticka i mu go przedstawili. Nosił on tytuł Brucifier i Bruce miał w nim dostać moce szatana.

Okazuje się, że Jimowi Carreyowi bardzo podobał się ten pomysł i chciał go zrobić. Według scenarzystów producenci nigdy go nie poczuli. Sugeruje, że kwestia dotyczyła rozmachu, bo byłby to wielki film, a oni w tym momencie czegoś takiego nie chcieli zrobić. Biorąc jednak pod uwagę zrobienie Evana Wszechmogącego z dwukrotnie większym budżetem niż część pierwsza, to nie jest zaskoczeniem z uwagi na jego klapę. Brucifier został przedstawiony im w 2010 roku, więć trzy lata po premierze filmu, który przyniósł im straty.

Bruce w filmie miał stracić żonę Grace graną przez Jennifer Aniston. Scenarzysta tłumaczy, że w takich sytuacjach ludzie często tracą wiarę. Zaznaczają, że choć punkt wyjścia jest poważny, nie chcieli tego napisać w scenariuszu w sposób przygnębiający. Uważają, że ten motyw trochę przeraził producentów, bo w ich oczach to nie było na tyle komediowe, jak w pierwszej części. Scenarzyści jednak zwracają uwagę, że Jim Carrey perfekcyjnie zrozumiał ich zamierzenia i wiedział, jak to dobrze wykorzystać komediowo i zarazem emocjonalnie.

Bruce więc miał użyć mocy szatana, aby wskrzesić Grace. Padł pomysł w rozmowie z Carreyem, że wówczas najpierw wyglądałaby trochę jak zombie, a potem odzyskałaby swój wygląd.

Brucifier więc pozostaje ciekawostką, która nigdy nie zostanie zrealizowana.