BRZRKR - ujawniono krwawe pochodzenie głównego bohatera komiksu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

materiały prasowe

BRZRKR to komiks, do którego pomysł stworzył sam Keanu Reeves. Komiks opowiada o postaci znanej jako Berzerker, który jest w połowie śmiertelnikiem i w połowie bogiem. Został przeklęty i zmuszony do niszczenia, tym samym narażając na szwank swoje zdrowie psychiczne. Po wieloletniej wędrówce po świecie, Berzerker zaczyna pracować dla rządu USA, by swoją brutalność wykorzystać dla wyższego celu. W zamian za swoją pracę Berzerker ma otrzymać jedyne na czym mu tak naprawdę zależy, wiedzę o swojej długiej egzystencji i sposób jak ją zakończyć.

Więcej szczegółów na temat przeszłości bohatera dowiadujemy się za sprawą drugiego tomu BRZRKR #2. W komiksie widzimy bohatera dochodzącego do siebie w towarzystwie tajemniczego naukowca w kryjówce rządu USA, gdzie prowadzone są eksperymenty laboratoryjne. Naukowiec chce, aby bohater zgłębił się w wyparte wspomnienia, przypominając sobie, jak wyglądało jego dzieciństwo około 80 tysięcy lat wcześniej. Okazuje się, że bohater należał do plemienia koczowników, którzy osiedlili się w żyznej dolinie, ale nękani byli przez inne plemiona, które napadały na nich podczas "żniw". Jednak jego mama pewnej takiej nocy uciekła do jaskini i podczas jednej z nocy doszło do uderzenia piorunem, co doprowadziło do jej spotkania z jakąś eteryczną istotą, co doprowadziło do zapłodnienia kobiety.

BRZRKR #2

Następnego dnia zaszła w ciążę i nosiła Berzerkera przez dwa miesiące. Gdy chłopiec dorósł, jego rodzice zdali sobie sprawę, że jest odporny na płomienie i zadawane rany, więc ustalili jego przeznaczenie - obrońcy klanu. Uczył się bycia wojownikiem, a jego tryb berserka nie był zdolny do kontrolowania, więc z dziką rządzą zabijał gigantyczne zwierzęta, a nawet członków plemienia. Z czasem wychowany do wojny, zamordował nawet swojego mentora, ponieważ nie dało się go ujarzmić i zamknąć po prostu w klatce. Inne klany bały się go, ale nie mogli się pojednać. Dlatego też bohater wciąż walczył i wciąż mordował.

Reeves napisał scenariusz do komiksu wraz z Mattem Kindtem. Za rysunki odpowiada Ron Garney.