Bullet Train już na VOD. Czy Brad Pitt grał w scenach kaskaderskich?

Bullet Train jako film Davida Leitcha z automatu jest produkcją, w której aktorzy sami grają w scenach kaskaderskich i scenach walk, bo taką filozofię wyznaje ten reżyser. Jego grupa kaskaderów z 87Eleven poświęca wiele miesięcy na to, by opracować choreografię, która ma wykorzystać naturalne umiejętności aktora. Najważniejsze bowiem jest bezpieczeństwo i zdrowie, więc tak skonstruowana choreografia walk ma pozwolić aktorowi błyszczeć na ekranie i bez problemu wykonać wszystko, co zostało przygotowane.

Bullet Train - Brad Pitt i sceny kaskaderskie.

David Leitch w rozmowie z Yahoo wspomniał, że Brad Pitt wykonał 99% scen kaskaderskich na ekranie.

- Brad wykonał 99% swoich scen kaskaderskich z uwagi na określoną konstrukcję akcji i jego dobrą do tego predyspozycję. Znając go tak długo i wiedząc, jakie ma mocne strony, miałem potrzebną wiedzę, aby przygotować to tak, by błyszczał na ekranie.

Bullet Train online - gdzie oglądać?

Premiera odbyła się 7 grudnia i widowisko jest dostępne w następujących platformach: Chili, Google Play, iTunes, Loomi by Opera, Orange VOD, Multimedia, Vectra, PLAY NOW, UPC, Premiery Canal+ oraz Rakuten TV.

Bullet Train - o czym jest film?

Historia oparta na powieści Maria Beetle autorstwa Kotaro Isaki rozgrywa się w Japonii na pokładzie superszybkiego pociągu Tōhoku Shinkansen Hayate, jadącym z Tokio do Morioki w prefekturze Iwate. Na pokładzie pociągu pięcioro zabójców odkrywa, że ich zlecenia są ze sobą wzajemnie powiązane. Jednym z nich jest „Ladybug” (Brad Pitt) – pechowiec, który po serii zawodowych porażek ma nadzieję zakończyć nowe zlecenie sukcesem.

Bullet Train - zwiastun